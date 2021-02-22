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Son Dakika: İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

22.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İstanbul'daki mutasyonlu virüs vakalarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentte salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan mutasyonlu virüs konusunda panik yapmamak gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul’daki mutasyonlu virüs tespit ettiğimiz ağır hasta vakalarımız, eskisinden fazla değil. Paniğe gerek yok" dedi. Memişoğlu günlük hayatta maske kullanımının normal grip vakalarında da azalmaya neden olduğunu ve hastanelere başvurunun azaldığını anlattı.

Tüm dünyada covid-19 ile mücadele sürerken Türkiye’de aşılama ve virüse karşı önlemler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren Türkiye’de il bazında normalleşme adımlarının atılacağını duyurmuştu. Bu açıklama salgının İstanbul’daki seyri ve normalleşmeye yönelik birçok soruyu beraberinde getirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da megakentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DAKİ HASTANELERDE SON DURUM

Hastanelerdeki son duruma ilişkin konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Bazı ülkelerin 40 günde çadır kuramadığı yerde bin 8’er yataklı acil durum hastanelerinin yapılması ve onların aynı zamanda hizmete sokulması bunlar Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Şu anda özellikle acil durum hastanelerimizde biraz hastamız var. Onun haricinde diğer hastanelerimizde de çok küçük alanları yine rezerv olarak her ihtimale karşı tutuyoruz ama fonksiyonlarına dönmeye başlamış durumdalar. Zaten esasında şuan da bekleyen bir sağlık hizmeti talebimiz de var onları karşılamak için çalışıyoruz. Çünkü insanların kalp hastalığı, safra kesesi taşı da var, bunların tedavi edilebilmesi için diğer hastanelerimizi artık normal fonksiyonlarına döndürmüş durumdayız” dedi.

'FİLYASYONU BIRAKMAYACAĞIZ'

Filyasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Memişoğlu, “Filyasyona devam diyoruz. Hastaya ilacını da veriyor, temaslı kişileri de tespit edip onları da bir süre daha takip ediyoruz. Filyasyonu bırakmadık, bırakmayacağız da, çalışmalarımıza her halükarda devam edeceğiz. Durma söz konusu olmayacak. İnsanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Salgının bitmediğini özellikle söylemek istiyorum. Kısıtlamaların gevşemesi durumunda insanların gevşemesini istemiyoruz. Maske, mesafe ve hijyene uydukları müddetçe bu salgını bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. En çok maskeden kurtulmak isteyen grup sağlık çalışanları ve bizleriz. Sabır lazım, maskeden bıkıldığının bizde farkındayız ama kısıtlamadan çok daha iyidir maske kullanımı şu anda” diye konuştu.

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İSTANBUL'DAKİ MUTASYONLU VİRÜS VAKALARI

“İstanbul’daki mutasyonlu vakaların ağır vaka olma sayısı etkilenmiş değil”
Çok tartışılan mutasyonlu virüs konusunda da açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Bunun İstanbul‘da da Türkiye’de de vakalarına rastladık. Bunu korku veya panik halinde yönetmememiz lazım. Toplumumuz mutasyondan çok korkuyor çünkü mutasyon kötüye gidiyormuş gibi bir algı uyandırıyor ama İstanbul’da mutasyon vakalarıyla mutasyon öncesi virüs vakalarındaki hastalanma oranı daha az. Yoğun bakım, özellikle ağır ciddi hasta olma oranı, gözlemsel olarak söylüyorum, şu an için İstanbul’daki mutasyonlu vakaların ağır vaka olma sayısı etkilenmiş değil veya daha az oranda görülmekte onun için mutasyonu çok panik halinde düşünmememiz lazım. Şu anda bizim tespit ettiğimiz mutasyonlarda ağır vakalarımız eskisine göre fazla değil” ifadelerini kullandı.

'GRİP VAKALARIMIZ AZALDI'

Megakentte acil servis ve polikliniklere gelen vatandaş sayısındaki azalmaya ilişkin konuşan Memişoğlu, “Tabi ki azaldı, bizim geçen seneye göre yüzde 25 poliklinik sayımız azalmış durumda. Tabi doğal bu, bazı gereksiz başvurular da azaldı. Yine de acillerimizde belli sayıda insan başvurusu var. Rutin ameliyatlarımız devam ediyor, hem hasta, hem hekim kapasitemiz şu anda İstanbul’da Covid-19 harici hastalara rahatlıkla hizmet verebilir halde. Herkes bunaldı, sıkıldığı için de toleransları azalmış olabilir ancak toplumdan bir tek isteğimiz var. Sabretmeleri, lütfen kısıtlamaları açtıktan sonra mesafe, maskeye uyumlarına bir süre daha devam etmeleri. Grip vakalarımız azaldı çünkü maske takarak, gripten de korunmuş oluyoruz bir şekilde” dedi.

(İHA)

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