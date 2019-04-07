Son dakika: İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaştı. Erkek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "An itibariyle fark 17.132
Geçersiz oylar yüzde 72 tamamlandı" ifadelerini kullandı.
SAAT 01:45'TE 17 BİN 204 OY FARK VARDI
Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da, İstanbul’daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaşmıştı. Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul’da saat 01.45 itibariyle oyların yüzde 70’inin sayıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun 17.204 oyla önde göründüğünü söylemişti.
İLÇELERDE SON DURUM
Yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:
Adalar
Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu
Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beykoz
Büyükçekmece
Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Sarıyer
Sultanbeyli
Şile
Şişli
Ümraniye
Tuzla
Yeniden sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:
Arnavutköy
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu
Avcılar
Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu
Bahçelievler
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Çatalca
Çekmeköy
Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Küçükçekmece
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Silivri
Sultangazi
Üsküdar
Zeytinburnu