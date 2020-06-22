Son dakika: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti.

Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ekiplerin hastanedeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını bildirdi.