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Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İstanbul Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin çalışması sürüyor.

(İHA)

Ayrıntılar gelecek...

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