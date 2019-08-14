Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın! Ekipler olay yerinde

Otelde kalan baz\u0131 turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\n(\u0130HA)\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...Termometreler \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u00c7\u00f6l s\u0131caklar\u0131 vurdu, sokaklar bo\u015f kald\u0131Zeytinburnu a\u00e7\u0131klar\u0131nda kaza yapan gemiler havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiD\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00fcl\u00fcmseten anlar: Damada \u00f6k\u00fcz \u00e7an\u0131, yular ve kelep\u00e7e takt\u0131lar
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