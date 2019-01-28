Son dakika! İstanbul Güngören'de alkollü içecek fabrikasında yangın

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Dakikalar süren müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale edildi.
Fabrika çevresel ve lojistik etkenler nedeniyle üretime ara vermişti.
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