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Son dakika! İstanbul Güngören'de alkollü içecek fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. Yükselen dumanlar İstanbul'un birçok ilçesinden görülürken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Son dakika! İstanbul Güngören'de alkollü içecek fabrikasında yangın

Merter'de bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı belirtilen alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin sökümü sırasında çıktığı belirtiliyor. Dakikalar süren müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı.

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Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 22 araç, 43 personelle müdahale edildi.

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Fabrika çevresel ve lojistik etkenler nedeniyle üretime ara vermişti.

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