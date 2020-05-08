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Son dakika: İstanbul Haseki’de bir binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 19:20 | Son Güncelleme

İstanbul Haseki’de bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika: İstanbul Haseki’de bir binada yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Fatih Haseki Mahallesinde bulunan iki ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki ahşap bina henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Binadan alevlerin çıktığını gören mahalleli panikle evlerinden dışarıya çıkarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından başka binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binalarda hasarlar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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