Son Dakika: İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

Son dakika gelen habere göre İstanbul polisi, İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S. isimli şüpheliyi durdurdu. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, pasaport kontrol noktasında yapılan incelemede R.S.'nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Beyrut Konsolosluğu'nda "Diplomat" olarak görevli olan D.J.K.'ya ait olduğu tespit edildi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Kamera görüntüleri incelemesinde, ikilinin havalimanı içerisinde buluştukları, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriye uyruklu R.S.'nin Amerikalı diplomat D.J.K.'den pasaportu aldığı tespit edildi. İkili gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.'nın üzerinde zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına diplomatik pasaport bulundu.

DİPLOMAT TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen ikiliden sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapıldı ve şüpheli serbest bırakıldı.

Amerikan vatandaşı D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



