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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

24.03.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan son dakika gelişmesine göre ekipler, Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine alarma geçti. Operasyon kapsamında yer hizmeti personelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda, aralarında yer hizmeti personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

ALARMA GEÇİREN İHBAR

Edinilen bilgiye göre, Gümrük ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. (DHA)

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