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Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

31.01.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Birçok ilde kar yağışı etkisini artırırken, 'İstanbul'da beklenen kar ne zaman yağacak?' sorusu merak edilmeye devam ediyor. Son açıklamalara göre İstanbul radarında beklenen hareketin başladığı ve kar yağışı kütlelerinin oluşarak şehre doğru geldiği bildirildi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili tarih verdi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Son dakika: Birçok ilde kar yağışı etkisini artırdı. Doğu illerinde bazı köylere ulaşım sağlanamıyor. 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu ise merak ediliyor. Hava Forum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından beklenen paylaşımı yaptı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise kar yağışı ile ilgili tarih verdi.

'BEKLEDİĞİMİZ HAREKETLİLİK BAŞLADI'

Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul radarında akşam ve gece beklediğimiz hareketlilik başladı. Yağış kütleleri oluşuyor ve şehre doğru geliyor. İlçe bazlı graupel (kar paleti) yağış göreceğiz. Strafor köpüğü elinizle dağıtırsınız ya etrafa taneleri saçılır, işte bu yağış o şekilde..."

'TÜM MARMARA BÖLGESİ ETKİLENİR'

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ortak tarih 5 Şubat. İstanbul genelinde kıyılar dahil örtülük kar için Pazar günü şartlar uygun... Marmara'da kar 4 Şubat gecesi sabaha karşı başlar. 5 Şubat'ı içine alır. Tüm Marmara bölgesi etkilenir. Kar hafta boyu aralıklarla devam edecek gibi görünüyor. Bazı modeller çok yüksek miktarda yağış veriyor. Vortex kesin görünüyor..."

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