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Son Dakika | İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı! Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

29.08.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. 29 Ağustos hava durumu raporuna göre 4 gün boyunca İstanbul dahil 17 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Son Dakika | İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı! Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

Son dakika: Hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 4 gün boyunca ise İstanbul dahil 17 ilde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2

BURSA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

1

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

3

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce'nin güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

4

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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