SON DAKİKA | İstanbul Levent'teki AVM'de yangın! Metrocity'nin çatısından dumanlar yükseliyor

Son dakika: İstanbul Levent yangın paniği yaşanıyor. Metrocity isimli AVM'nin çatısında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Öğle yemeği saatinde çıkan yangın sırasında AVM'nin kalabalık olduğu belirtiliyor. Gelen ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

AVM'den tahliyeler sürerken, takviye ekiplerinin olay yerine ulaşabilmesi için trafik açılmaya çalışılıyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki AVM bölümü yanmakta. Beşiktaş itfaiye ekibimiz olay yerinde. Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakirköy ve Sultangazi itfaiye ekiplerimiz olay yerine seyir halinde.

Ayrıntılar geliyor...



