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Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

02.02.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberine göre FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün TSK yapılanlanmasını yönelik 42 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si 'mahrem abi' 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplamda 294 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenliyor.

Şu ana kadar şüphelilerin büyük bölümünün yakalandığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

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