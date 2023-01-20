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  4. SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde "çocuk istismarı" operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde "çocuk istismarı" operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

20.01.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde, çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli müstehcen görüntü paylaşımı yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması üzerinden 22 farklı profil hesabının, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | İstanbul merkezli 6 ilde "çocuk istismarı" operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan yürütülen dosya kapsamında, daha önce aynı suçtan hakkında işlem yapılan H.Ç'den ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme tamamlandı.

Bu inceleme sonucunda, mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Skype üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 arasında 22 farklı profil hesabının, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi.

Bu profillerden 2'sinin katılımcı olarak bulunduğu grup üzerinden çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum kuruluşlardan yapılan bilgi talepleri akabinde 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine Ankara'da ikamet eden IP kullanıcısı olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da 5, İzmir'de 5, Ankara'da 5, Samsun'da 4, Diyarbakır'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 21 şüpheli emniyete götürüldü.

AA

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