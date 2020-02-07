HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 09:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika! İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
Gümüşhane'de Osmanlı-Rus Savaşı siperleri! Flaş kararGümüşhane'de Osmanlı-Rus Savaşı siperleri! Flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika son dakika haberi FETÖ operasyon istanbul

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğaya 2001 ekmek bırakıp, dua ettiler!

Doğaya 2001 ekmek bırakıp, dua ettiler!

Apple geliştiriciler için iOS 13.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iOS 13.4 Beta 1 güncellemesi yayınladı

İdlib'den kaçıp Türkiye sınırına gelenler eve dönüşü bekliyor

İdlib'den kaçıp Türkiye sınırına gelenler eve dönüşü bekliyor

Gümüşhane'de Osmanlı-Rus Savaşı siperleri! Flaş karar

Gümüşhane'de Osmanlı-Rus Savaşı siperleri! Flaş karar

Okullar tatil mi? (7 Şubat cuma hangi il veya ilçelerde kar tatili haberi var?)

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı?)

3 ilçede okullara kar tatili!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.