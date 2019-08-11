Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

Pendik\u2019te G\u00f6\u00e7beyli k\u00f6y\u00fcnde saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda ormanl\u0131k alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle yakla\u015f\u0131k 5 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazinin tahrip oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u0130tfaiyenin olay yerinde m\u00fcdahalesi devam ediyor.\n(\u0130HA)\n\u00c7e\u015fme olu\u011funda y\u00fcz\u00fcp duvar \u00fczerinde g\u00fcne\u015fleniyorlarEdirnekap\u0131 \u015eehitli\u011fi\u2019nde h\u00fcz\u00fcnl\u00fc bayramBayram tatilinin ilk iki g\u00fcn\u00fcnde ac\u0131 bilan\u00e7o
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