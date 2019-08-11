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Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Pendik'te bulunan Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. İtfaiyenin olay yerinde müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

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