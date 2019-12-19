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Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyetleri durduruldu! Garantör Marmara Üniversitesi oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi’nin “Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması”na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir" denildi.

Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyetleri durduruldu! Garantör Marmara Üniversitesi oldu

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şehir Üniversitesi Marmara Üniversitesi

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