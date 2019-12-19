Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyetleri durduruldu! Garantör Marmara Üniversitesi oldu

İşte YÖK'ten yapılan açıklama:

Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ‘Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması’na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

