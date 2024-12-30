SON DAKİKA | İstanbul semalarına dumanlar yükseliyor: İşçiler mahsur kaldı! Bir yangın söndürülürken öbürü başladı

Son dakika: Beyoğlu'nda otel yangını panik yaşattı. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 5 kişi, kendi imkanlarıyla yangın yerinin yakınında bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

BİR YANGIN DAHA

Bir yangın da Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında çıktı.

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

(DHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır