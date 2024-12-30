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  4. SON DAKİKA | İstanbul semalarına dumanlar yükseliyor: İşçiler mahsur kaldı! Bir yangın söndürülürken öbürü başladı

SON DAKİKA | İstanbul semalarına dumanlar yükseliyor: İşçiler mahsur kaldı! Bir yangın söndürülürken öbürü başladı

30.12.2024 15:41
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30.12.2024 15:41
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Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan 5 kişi etkilendi, yangın söndürüldü. Bu arada bir yangın da Mecidiyeköy'de yıkım aşamasındaki bir binada çıktı, işçiler mahsur kaldı.

Son dakika: Beyoğlu'nda otel yangını panik yaşattı. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokakta bulunan otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 5 kişi, kendi imkanlarıyla yangın yerinin yakınında bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

BİR YANGIN DAHA

Bir yangın da Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında çıktı.

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İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ISTANBUL---SISLIDE-BIR-BINADA-YANGIN--1_493936_146158

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

ISTANBUL---SISLIDE-BIR-BINADA-YANGIN--1_493935_146158

(DHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın Beyoğlu otel son dakika
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