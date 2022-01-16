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  4. SON DAKİKA | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbede! Polis salona girdi

SON DAKİKA | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbede! Polis salona girdi

16.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulunda arbede yaşandı. Bazı taksiciler arasında çıkan sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucunda polis salona girdi.

SON DAKİKA | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbede! Polis salona girdi

Son dakika haberi: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulunda, Başkan Eyüp Aksu konuşma yaparken bazı taksiciler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Salona giren polis güvenlik önlemi aldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulunu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü.

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SALONA POLİS GİRDİ

Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salon gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.

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Ayrıntılar biradan...

Kaynak: DHA

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