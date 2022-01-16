SON DAKİKA | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunda arbede! Polis salona girdi

Son dakika haberi: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulunda, Başkan Eyüp Aksu konuşma yaparken bazı taksiciler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Salona giren polis güvenlik önlemi aldı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulunu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü.
Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salon gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.
Ayrıntılar biradan...
Kaynak: DHA
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