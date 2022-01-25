Son dakika: İstanbul'u bir de böyle izleyin! Eve dönüşleri 12 saati buldu o görüntüler sosyal medyayı salladı

İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt gibi ilçeler kar yağışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldı. Cevizlibağ, Küçükçekmece ve Yenibosna tarafında dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası trafiğin son durumu havadan görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR YAĞDI HAYAT FELÇ OLDU! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dün etkisini arttıran kar yağışı sonrasında sadece ara yollar değil ana yollar da kapandı. Kar yağışından sonra İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı.

Vali Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasaklandığını belirlemişti. Bugün hem köprüler hem de TEM otoyolu açıldı. Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu da Kuzey Marmara yolunun açıldığını duyurdu.

Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'da trafiğin durduğu net bir şekilde görülüyor. İlerleyen saatlerde durum daha da kötüye gitmiş ve TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu kapanmıştı. Meteoroloji, bu akşam da İstanbul'da kar yağışı olacağını ifade etti.



