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  4. Son dakika: İstanbul'u bir de böyle izleyin! Eve dönüşleri 12 saati buldu o görüntüler sosyal medyayı salladı

Son dakika: İstanbul'u bir de böyle izleyin! Eve dönüşleri 12 saati buldu o görüntüler sosyal medyayı salladı

25.01.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da yaşayan vatandaşlar son yılların en büyük kar afetini yaşadı. İstanbul'un çeşitli merkezlerinden Başakşehir ve Bahçeşehir gibi yerleşim alanlarına gitmek 12-13 saati buldu. Özellikle TEM Otoyolu Mahmutbey tarafında trafik durdu. Arnavutköy'de de yüzlerce araç yolda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir video da trafiğin son durumunu gözler önüne serdi. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt gibi ilçeler kar yağışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldı. Cevizlibağ, Küçükçekmece ve Yenibosna tarafında dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası trafiğin son durumu havadan görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR YAĞDI HAYAT FELÇ OLDU! HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dün etkisini arttıran kar yağışı sonrasında sadece ara yollar değil ana yollar da kapandı. Kar yağışından sonra İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. Şehre giriş çıkışlar kapatıldı.

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Vali Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasaklandığını belirlemişti. Bugün hem köprüler hem de TEM otoyolu açıldı. Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu da Kuzey Marmara yolunun açıldığını duyurdu.

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Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'da trafiğin durduğu net bir şekilde görülüyor. İlerleyen saatlerde durum daha da kötüye gitmiş ve TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu kapanmıştı. Meteoroloji, bu akşam da İstanbul'da kar yağışı olacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul Arnavutköy
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