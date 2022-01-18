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  4. Son dakika: İstanbul'un yanı başında yoğun kar yağışı! Geçişlere izin verilmiyor

Son dakika: İstanbul'un yanı başında yoğun kar yağışı! Geçişlere izin verilmiyor

18.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine de izin verilmiyor.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede yoğun sis de başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarındaki ikaz ışıkları yakılarak, görüş mesafesi artırıldı.

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TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR

Düzce'de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde yollar karla kaplanınca trafik ekipleri, TIR ve kamyonları Kaynaşlı mevkisinde bekletmeye başladı. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de 64 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, ”Bugün İstanbul’da kuvvetli kuzey batı (Karayel) rüzgar var. Hava sıcaklığı yeterince düşük olmadığından sabah yağmur öğleden sonra sıcaklık 2-3 derece düşüyor. Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir. Yarın öğleden sonraya kadar devam eder” dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

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ÇARŞAMBA ÖĞLE SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN 3-5 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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