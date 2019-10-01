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Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı verdi.

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi için tahliye kararı

İstanbul Valiliği'nin İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yerildi:

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yarışmacı Arkadaşlar a başarılar dilerim
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