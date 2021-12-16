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  4. Son dakika: İstanbul Üniversitesi karıştı! Karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi

Son dakika: İstanbul Üniversitesi karıştı! Karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi

16.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Çevik kuvvet polislerinin müdahale ettiği kavgada gözaltı yaşanmazken polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Son dakika: İstanbul Üniversitesi karıştı! Karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi

İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

SLOGANLA GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşanan olayları protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci slogan atmaya başladı. Bunun üzerine karşıt görüşlü öğrenciler de buraya geldi. İki grup arasında gerginlik çıktı.

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DEMİR KAPI TEKMELENDİ

Fakülteye polis ekipleri geldi. Çevik kuvvet polisleri ve üniversitenin özel güvenlik personelleri iki grup arasında durarak önlem aldı. Ancak arbede çıktı. Arbedeye polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Gruplardan biri fakülte dışına çıkarıldı. Grubun çıkarılmasının ardından güvenlik personeli tarafından fakültenin kapısı kilitlendi. Dışarı çıkarılan gruptakiler demir kapıya tekme atarak kapıyı açmaya çalıştı. Beyazıt'ta bulunan fakültenin dışarısına çıkarılan grup slogan atarak üniversitenin önünden uzaklaştı. Olaylarda gözaltına alınan olmazken polisin önlemi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi
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