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Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine, 2 bin 630 Suriyelinin ise Geçici Barınma Merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Son dakika: İstanbul Valiliği 12 bin 474 kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıkladı

İstanbul Valiliği, kentte sürdürülen düzensiz göçle mücadele, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri, başka illere kayıtlı Suriyeliler ve iş yeri tabela denetim faaliyetleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamayla 12-31 Temmuz arasında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

'12 BİN 474 KAÇAK GÖÇMEN GERİ DÖNDERİLDİ'

Açıklamada 12-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, “Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların temsilcileriyle oluşturulan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi konusunda Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

7 BİN 743 İŞ YERİ DENETLENDİ

Açıklamanın devamında ise, “12-31 Temmuz döneminde 7 bin 743 iş yeri ziyaret edilerek, işverenlerimiz ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Bu rehberlik hizmetlerimiz 25 Ağustos 2019 tarihine kadar verilmeye devam edilecektir. İlimizdeki iş yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bu güne kadar 5 bin 866 iş yerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bin 533 iş yeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göçle mücadelede şikayet, soru, görüş ve önerileriniz için İçişleri Bakanlığımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157 telefon hattı 7/24 hizmetinizdedir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Valiliği kaçak göçmen

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
trabzona yollayın trabzona sayın bakanımız suriyelileri çok seviyor
tamamen göz boyama birgünde toplanır bunların hepsi
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