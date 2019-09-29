Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

\u0130stanbul Valili\u011fi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klaman\u0131n devam\u0131nda \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:\n"\u00d6\u011frencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda e\u011fitim-\u00f6\u011fretime devam edecekleri yar\u0131n saat 14.00\u2019a kadar duyurulacakt\u0131r."\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...Ev sahibi \u015foka girdi! Kirac\u0131 eve 40 arkada\u015f\u0131yla gelip...Esenyurt'ta \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla sosyal medyada g\u00fcndeme gelen kad\u0131n konu\u015ftu\u0130stanbul'da 15 bina ve 1 okul m\u00fch\u00fcrlendi!
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