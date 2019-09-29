Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’a kadar duyurulacaktır."

AYRINTILAR GELİYOR...

