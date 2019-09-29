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Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Son dakika! İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerimizin 1 Ekim'den itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri yarın saat 14.00’a kadar duyurulacaktır."

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