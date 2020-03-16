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Son dakika! İstanbul Valiliği: 9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 13:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği "Danimarka, İsveç, Almanya, İspanya, Fransa,Avusturya, Norveç, Hollanda Belçika'dan dönenler KYK yurtlarında 14 gün karantina altında kalacaklar." açıklamasını yaptı.

Son dakika! İstanbul Valiliği: 9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

İstanbul Valiliği, Avrupa'dan dönenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün karantinada tutulacaklarını açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, 15 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla yapılan toplantıda Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşlarımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacaklardır.

BOŞALTILAN YURTLAR

Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı;

-KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu,

-KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

-KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir.

Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: DHA


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