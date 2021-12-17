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Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Sahte içki bilançosu belli oldu

17.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, sahte içki ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu. Valilik, kentte sahte alkolden 22 kişinin öldüğünü, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı.

Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu! Sahte içki bilançosu belli oldu

İstanbul Valiliği, jandarma ve polis ekiplerince sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğunu belirtti. Sahte alkolden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi. Yapılan son kontrol ve denetim faaliyetlerinde yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli hakkında "Adli Kontrol Hükümleri" uygulandığı ifade edildi.

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UYARIDA BULUNULDU

Açıklamada 16 Kasım-16 Aralık arasında yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi.

56 operasyonda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklandığı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Operasyonlarda, 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol
imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildiği vurgulandı.

Denetimlerin devam ettiği açıklanırken "Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve "174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısında bulunuldu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki
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