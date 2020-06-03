HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında toplu ulaşımda yeni normal dönemine ilişkin kararlar alındı. Kararlara göre, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verilirken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'ayakta yolcu' kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı. Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı. Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında, yeni normal dönemde İstanbul'da alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda, Bilim Kurulu'nun önerileri, İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve E.8567 sayılı Genelgesi ve İstanbul Toplu Ulaşım Bilim kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu'nun 02.06.2020 tarihli toplantısında getirilen önerilerin değerlendirilmesiyle,

1-Farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla;

a. Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına,

b.Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına,

c.Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına,

d.Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına,

e.Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına,

f.Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına,

2-Araçlara yolcu binişlerinde;

a.Maskesiz yolcu alınmamasına,

b.Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

c.Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesine,

d.Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılmasına,

3-Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması" kararları alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
İBB, CHP'li ismin firmasından neredeyse 3 kat pahalıya maske aldıİBB, CHP'li ismin firmasından neredeyse 3 kat pahalıya maske aldı
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

Korkutan ikinci dalga açıklaması: Tsunami etkisi olur

Korkutan ikinci dalga açıklaması: Tsunami etkisi olur

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

7 ilde başka bir hastalık patlak verdi!

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Altın fiyatları ile ilgili önemli tahmin

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

Flaş uyarı: Vaka sayısında bir miktar artış var

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

39 gün yoğun bakımda kaldı, uyanınca bakın ne istedi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Diğer Haberler
İYİ Parti'li Türkkan'ın kaçak yapısına ceza, fabrikasının bir bölümüne mühür

İYİ Parti'li Türkkan'ın kaçak yapısına ceza, fabrikasına mühür

İBB, CHP'li ismin firmasından 2,89 TL'ye maske aldı

İBB, CHP'li ismin firmasından neredeyse 3 kat pahalıya maske aldı

Güngören'de bir binanın terası çöktü

Güngören'de bir binanın terası çöktü

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mağara kullanılmaz hale getirildi

MSB duyurdu: PKK'nın bir ini daha yok edildi

İzolasyon kuralına uymaması pahalıya patladı! 12 kişiye korona bulaştırdı

İzolasyon kuralına uymaması pahalıya patladı! 12 kişiye korona bulaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.