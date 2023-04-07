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  4. Son dakika: İstanbul Valiliğinden açıklama geldi! CHP binası civarında ateş eden 4 şüpheli yakalandı

Son dakika: İstanbul Valiliğinden açıklama geldi! CHP binası civarında ateş eden 4 şüpheli yakalandı

07.04.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silah ile ateş edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, CHP binası yakınında ateş eden 4 şüpheli Esenyurt ilçesinde yakalandı.

Son dakika: İstanbul Valiliğinden açıklama geldi! CHP binası civarında ateş eden 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi.

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Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir." denildi.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMAK AMACIYLA ATEŞ AÇMIŞ!

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığı belirtilirken, "Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D 'nin 'sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." bilgilerine yer verildi. (DHA)

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CHP İstanbul Valiliği

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