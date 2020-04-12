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  4. Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 19:28 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen ceza miktarını açıkladı.

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen para cezalarını açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3 bin 429 idari işlem yapılmış, toplamda 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:


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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma yasağı

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