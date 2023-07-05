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  4. SON DAKİKA | İstanbul Valisi Davut Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması! Kafelerde yasaklandığı iddia edilmişti

SON DAKİKA | İstanbul Valisi Davut Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması! Kafelerde yasaklandığı iddia edilmişti

05.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da kafelerde nargile servisinin yasaklandığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Valisi Davut Gül'den bir açıklama geldi. Vali Gül açıklamasında İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını, bunların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla alakalı bir kısıtlamaya gidilmediğini duyurdu.

SON DAKİKA | İstanbul Valisi Davut Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması! Kafelerde yasaklandığı iddia edilmişti

Son dakika haberi: İstanbul'da nargile salonu ve kafelerde nargile servisinin yasaklandığı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Vali Gül, nargile yasağının İstanbul'daki plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda olduğunu duyurdu.

"RUHSATLI NARGİLE SALONLARIYLA İLGİLİ KISITLAMAYA GİDİLMEMİŞTİR"

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da; plajlar,sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Nargile Davut Gül istanbul valisi

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