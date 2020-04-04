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  4. Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" derken "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir." açıklamasını yaptı.

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeleri açıkladı. Vali Yerlikaya, terhis olacak askerle ilgili olarak "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi" alması şartıyla İstanbul’a
giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA'DAN CENAZE AÇIKLAMASI

Ayrıca Yerlikaya, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4
kişi ile sınırlandırılmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Terhis askerlik

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