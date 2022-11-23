SON DAKİKA | İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi: AFAD duyurdu, merkez üssü Düzce!

Son dakika haberi... Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Ankara, Bolu, Edirne şiddetli olarak sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DHA muhabiri Tezcan Solmaz:



"Ben Düzce’deyim çok büyük bir sarsıntı ile uyandık. Şu an da şehirde elektrik yok, internet yok. herkes dışarıda herkes ağlıyor.. Evlerde eşyalar yıkıldı. Çok paniğim çok korkuyorum şu anda."

'17 AĞUSTOS İLE AYNI ŞİDDETİ YAŞADIK'

Düzce’de gazeteci olan Özel Çelik CNN Türk’e yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

Depremin gürültüsü ile büyük bir panik ve korku oluştu. Vatandaşlar büyük bir korku ile kendisini dışarı attı. Arabası olanlar şehir dışına doğru yola çıkmaya başladı. Şu anda bulunduğum yerde herhangi bir yaralanma veya ölüm söz konusu değil.

17 Ağustos ve Kasım depremlerini yaşamış biri olarak şu anda yaşadığımız şiddet diğer depremleri hiç aratmadı bize, aynı şiddeti yaşadık.

Ayrıntılar geliyor...

