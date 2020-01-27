Son dakika! Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'da saat 13:51'de merkez üssü Akyurt olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu depremden 9 dakika sonra, aynı bölgede saat 14:00'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM



Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün saat 12:33'te ise İstanbul'da merkez üssü Şile-Sofular olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından daha sonra 2.9 olarak güncellendi.

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 2.5



AFAD ise, merkez üssünü Karadeniz olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 2.5 olarak açıkladı.

Saat 12.33'te meydana gelen depremin ardından özellikle Anadolu Yakası ve çevre ilçelerde vatandaşlar, sosyal medyada deprem paylaşımında bulundular.



