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Son Dakika: İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

02.11.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul ve Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Ayrıca, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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İSTANBUL BOĞAZI DA GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan sis nedeniyle İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Kaynak: DHA-İHA

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