SON DAKİKA - İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı! 2022 Yılbaşı Özel Milli Piyango Çekiliş Sonuçları belli oluyor

Son dakika: Milli Piyango sorgulama ekranı anbean takip ediliyor. Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar, Milli Piyango bilet satışı yapılan yerlerde kuyruklar oluşturdu. 2022 MPİ yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların ne olacağı şimdiden merak edilirken, vatandaşlar "Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını sorgulama ekranından nasıl öğrenirim?" sorularına yanıt arıyor. 2022 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama işlemi ise bu yıl da mynet.com.tr adresinde olacak. Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi tam sıralı liste ile Milli Piyango sorgulama 2022 işlemleri için tüm ayrıntılar ve 2022 MPİ yılbaşı özel çekilişinde son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINDA OLACAK

Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. Yılbaşına özel 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli Piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon TL var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ÇEYREK BİLET ALIYORLAR”

Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak” açıklamasını yaptı.

Büyük ikramiye için geri sayım sürerken vatandaşlar da Milli Piyango sıralı tam sıralı listeyi şimdiden merak etmeye başladı. Vatandaşlar internette "Milli Piyango yılbaşı çekilişi kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını sorgulama ekranından nasıl öğrenirim?" sorularına yanıt arıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

31 Aralık bugün gerçekleştirilecek olan dev çekiliş 17:00'da başlayacak ve noter huzurunda yapılacak. 12.000 TL değerindeki çekiliş ile başlayacak olup, 12 Milyon TL'lik çekilişte bu saatte gerçekleştirilecek. 6 bin TL kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak. Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 TL-2 bin TL kazanan numaralar belli olacak. Tüm küçük ikramiye çekilişlerinin ardından 23:00'da ise 120 Milyon TL'nin sahibini belirleyecek numaralar çekilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2022 Milli Piyango Çekiliş sonucu ise Milli Piyango Online'de açıklanacak. Çekiliş saat 17.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yapılacak.

Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranında yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar listesini ise bu başlık altından takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçları için bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek size çıkan ikramiye olup olmadığını saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz.

2022 Milli Piyango sonuçları tam sıralı liste ve bilet sorgulamak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ!

2022 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ! İŞTE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

2022 Milli Piyango büyük çekilişi öncesi büyük ikramiyenin yanında diğer ikramiye tutarı da merak ediliyor. 31 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle Milli Piyango sonuçları ile kazanan numaralar belli olacak 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarları..



