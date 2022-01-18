HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... İşte Semra Güzel dışında fezlekesi olan 12 HDP’li…

Son dakika... İşte Semra Güzel dışında fezlekesi olan 12 HDP’li…

18.01.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre PKK kampında çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel gibi ‘terör örgütü üyeliği’nden hakkında fezleke bulunan HDP’li 12 milletvekili daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘süratle adımların atılacağı’ mesajını verdiği söz konusu vekillere ait dosyaların öne alınarak görüşülmesi gündeme geldi. İşte HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika... İşte Semra Güzel dışında fezlekesi olan 12 HDP’li…

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili süreç start alırken, gözler ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hakkında fezleke bulunan diğer milletvekillerine çevrildi. Meclis’te şu anda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle bekleyen toplam fezleke sayısı da bin 478’e ulaştı. Bunların 1120’si ise HDP’ye ait. Meclis’te 56 sandalyesi bulunan HDP’nin, Semra Güzel dışında, 12 milletvekili hakkında daha ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hazırlanmış 15 fezleke bulunuyor.

12 VEKİL İÇİN DE AYNI SÜREÇ İŞLEYEBİLİR

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; ‘Terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ gibi suçlardan çok sayıda fezlekenin bulunduğu dosyaların arasından “örgüt üyeliği” fezlekelerinin öne alınıp görüşülmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili jet hızıyla başlayan sürecin diğer 12 milletvekili için de işletilebileceği değerlendiriliyor. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel’le ilgili sürecin bir an önce tamamlanması için bu perşembe ilk toplantısını yapacak.

HDP'li Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, '1 dakika' detayı dikkat çekti...HDP'li Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi! Tarih belli oldu, '1 dakika' detayı dikkat çekti...

SÜRATLE ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Aydın’da yaptığı açıklamada, fezlekeler konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğünü kaydederek, “Geçenlerde ‘biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz’ dedik ve süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması ile alakalı adım atıldı.

Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamaSon dakika: Teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Hatta bu ismini anmamıza gerek yok kişi (Semra Güzel), sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk. Bunun dışındakileri de süratle adımlarının atılması, onların da dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatalım diye de kendilerine söyledik. Meclis Başkanımız da bu konuda kararlı, tabii işin öyle bir yanı var ki hem parlamentoda malum bu işin oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş. Ondan sonra da yargı süreci başlıyor, fakat bunların da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

2

ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI İLE 12 FEZLEKE DAHA VAR

Meclis’te Güzel dışında, “Örgüt üyeliği” suçundan fezleke bulunan 12 milletvekili var. Bazılarının hakkında ise aynı suçtan 2 fezleke bulunuyor.

O isimler şöyle:

  • HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar

  • HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş

  • Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul

  • Batman Milletvekili Feleknas Uca

  • Tunceli Milletvekili Alican Önlü

  • Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

  • Siirt Milletvekili Sıdık Taş

  • Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk

  • Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir

  • Batman Milletvekili Nejdet İpekyüz

  • İstanbul Milletvekili Dilşad Canbaz Kaya

  • Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Kayseri'deki depremi yaşayanlar anlattı 'Korkuyoruz'Kayseri'deki depremi yaşayanlar anlattı 'Korkuyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Ceza ödemeden feshedilebilecek

Survivor'da o isim sürgün kampına gönderildi! Konseyde sürpriz karar

Survivor'da o isim sürgün kampına gönderildi! Konseyde sürpriz karar

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem!

Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji il il sayarak uyardı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Yeni PCR testi genelgesi!

Yeni PCR testi genelgesi!

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.