Son dakika... İşte Semra Güzel dışında fezlekesi olan 12 HDP’li…

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili süreç start alırken, gözler ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hakkında fezleke bulunan diğer milletvekillerine çevrildi. Meclis’te şu anda dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle bekleyen toplam fezleke sayısı da bin 478’e ulaştı. Bunların 1120’si ise HDP’ye ait. Meclis’te 56 sandalyesi bulunan HDP’nin, Semra Güzel dışında, 12 milletvekili hakkında daha ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hazırlanmış 15 fezleke bulunuyor.

12 VEKİL İÇİN DE AYNI SÜREÇ İŞLEYEBİLİR

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; ‘Terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ gibi suçlardan çok sayıda fezlekenin bulunduğu dosyaların arasından “örgüt üyeliği” fezlekelerinin öne alınıp görüşülmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili jet hızıyla başlayan sürecin diğer 12 milletvekili için de işletilebileceği değerlendiriliyor. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel’le ilgili sürecin bir an önce tamamlanması için bu perşembe ilk toplantısını yapacak.

SÜRATLE ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Aydın’da yaptığı açıklamada, fezlekeler konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştüğünü kaydederek, “Geçenlerde ‘biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz’ dedik ve süratle dokunulmazlıklarının kaldırılması ile alakalı adım atıldı.

Hatta bu ismini anmamıza gerek yok kişi (Semra Güzel), sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de Meclis Başkanı ile bunu ayrıca konuştuk. Bunun dışındakileri de süratle adımlarının atılması, onların da dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatalım diye de kendilerine söyledik. Meclis Başkanımız da bu konuda kararlı, tabii işin öyle bir yanı var ki hem parlamentoda malum bu işin oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş. Ondan sonra da yargı süreci başlıyor, fakat bunların da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ İDDİASI İLE 12 FEZLEKE DAHA VAR

Meclis’te Güzel dışında, “Örgüt üyeliği” suçundan fezleke bulunan 12 milletvekili var. Bazılarının hakkında ise aynı suçtan 2 fezleke bulunuyor.

O isimler şöyle:

