SON DAKİKA: İşte Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi! Cinayeti böyle itiraf etti

Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre katil Hüseyin Can Gökçek, adliyeye getirildi. Sıla Şentürk'ün eski nişanlısının adam yaralama dahil 10 suçtan sabıkası olduğu belirlendi. Sıla'nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Katil ilk ifadesinde 'Konuşmak için gittim, tartıştık. Daha sonra öldürdüm' dedi.

KATİL HÜSEYİN CAN GÖKÇEK TUTUKLANDI!

Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Katilin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

'TARTIŞTIK, SONRA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil, ilk ifadesinde 'Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun’a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm.' dedi.

SON DAKİKA: SILA ŞENTÜRK'ÜN KATİLİ HÜSEYİN CAN GÖKÇEK İŞTE BÖYLE KAÇMIŞ!

Katil Hüseyin Can Göçek'in cinayetten sonra pencereden atlayarak kaçtığı belirlendi. Sıla, babannesiyle birlikte kalıyordu. Katil, Sıla'dan şikayetini geri almasını istedi. Genç kız bu durumu kabul etmeyince katil, cinayeti gerçekleştirdi.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. Sıla'nın amcasının evinin önünde helallik alındı. Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyorlar.

SILA ŞENTÜRK’Ü BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE GETİRİLDİ

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

10 SUÇTAN SABIKASI VAR!

Katilin daha önce on suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Aile Bakanlığı da Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili bugün bir açıklama yayınladı. Sıla cinayetinin ardından kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

İyi hal indiriminin kalkmasıyla ilgili düzenleme yakın zamanda yapılacak. Kadına şiddet olaylarında zanlıların mahkemeden iyi hal indirimiyle ayrılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SILA ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı.

Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı.



Hepimizin yüreği yandı.



Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım



Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



#SılaŞentürk — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 17, 2022



