HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: İşte Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi! Cinayeti böyle itiraf etti

SON DAKİKA: İşte Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi! Cinayeti böyle itiraf etti

17.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sıla'nın katili Hüseyin Can Göçek, cinayeti işledikten sonra Ordu - Giresun Havalimanı'nda yakalandı. Sıla'nın babaannesinin evinde kaldığı katilin o eve gidip şikayetinden vazgeçmesi için tehdit ettiği daha sonra öldürdüğü ortaya çıktı. Katil Hüseyin Gökçek tutuklandı. İşte katilin ilk ifadesi...

Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre katil Hüseyin Can Gökçek, adliyeye getirildi. Sıla Şentürk'ün eski nişanlısının adam yaralama dahil 10 suçtan sabıkası olduğu belirlendi. Sıla'nın katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Katil ilk ifadesinde 'Konuşmak için gittim, tartıştık. Daha sonra öldürdüm' dedi.

KATİL HÜSEYİN CAN GÖKÇEK TUTUKLANDI!

Sıla Şentürk'ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Katilin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

'TARTIŞTIK, SONRA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Giresun’da eski nişanlısı Sıla Şentürk’ü bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra kaçarken yakalanan Hüseyin Can Gökçek (21), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil, ilk ifadesinde 'Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun’a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm.' dedi.

SON DAKİKA: SILA ŞENTÜRK'ÜN KATİLİ HÜSEYİN CAN GÖKÇEK İŞTE BÖYLE KAÇMIŞ!

Katil Hüseyin Can Göçek'in cinayetten sonra pencereden atlayarak kaçtığı belirlendi. Sıla, babannesiyle birlikte kalıyordu. Katil, Sıla'dan şikayetini geri almasını istedi. Genç kız bu durumu kabul etmeyince katil, cinayeti gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Sıla Şentürk ile ilgili bakanlıktan flaş açıklama! Olayın tüm detaylarını tarihleriyle duyurdular…SON DAKİKA | Sıla Şentürk ile ilgili bakanlıktan flaş açıklama! Olayın tüm detaylarını tarihleriyle duyurdular…

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi. Sıla'nın amcasının evinin önünde helallik alındı. Aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyorlar.

cacacaca

SILA ŞENTÜRK’Ü BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞAHIS ADLİYEYE GETİRİLDİ

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

1

Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk’le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun’a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun-Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi’ne getirildi.

3

10’ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek’in Emniyet’teki sorgusunda bir ifade vermediği “İfademi savcılıkta vereceğim” dediği öğrenildi.

4

10 SUÇTAN SABIKASI VAR!

Katilin daha önce on suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Aile Bakanlığı da Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili bugün bir açıklama yayınladı. Sıla cinayetinin ardından kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

İyi hal indiriminin kalkmasıyla ilgili düzenleme yakın zamanda yapılacak. Kadına şiddet olaylarında zanlıların mahkemeden iyi hal indirimiyle ayrılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SILA ŞENTÜRK AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk cinayetiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı.

Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah’dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayşecan Tatari kimdir?Ayşecan Tatari kimdir?
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 46 yorum
10 suç kayıtlı adam dışarda eli kolu serbest gezior. Kimse suçlu aramadın suçlu onu salan hakim savcı
Hemmen takım elbiseni ve gravvatını tak.İyi hal,iyi insan indirrimin hazır...
iyi hal indirimi kaldırıldı cinayetlerde
Bu kızın ailesinin de yargılanmasını lazım!!!

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Bakan duyurdu: Elektrik faturalarında yüzde 25 indirim yolda...

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Son seçim anketi ezberleri bozdu! Akşener'den büyük sürpriz

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

İlginizi Çekebilir

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Birinci değişmedi: En kalabalık ilçe...

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.