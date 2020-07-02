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Son dakika: İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları (Sağlık Bakanlığı Covid-19 Durum Raporu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Durum Raporu'nu yayımladı. Koronavirüs salgınıyla ilişkin çok sayıda detayın grafiklerle belirtildiği raporda, bölge bölge koronavirüs vaka sayılarına da yer verildi.

Son dakika: İşte Türkiye'deki bölge bölge koronavirüs vaka sayıları (Sağlık Bakanlığı Covid-19 Durum Raporu)

Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Durum Raporu'nu yayımladı. Raporda, Bölgelerin ve İstanbul'un koronavirüs vaka sayıları açıklandı.

İşte veriler:

İstanbul 108.749
Batı Marmara 2.834
Ege 12.926
Batı Anadolu 15.181
Akdeniz 5.184
Orta Anadolu 3.010
Batı Karadeniz 4.746
Doğu Karadeniz 1.949
Kuzeydoğu Anadolu 2.126
Ortadoğu Anadolu 3.090
Güneydoğu Anadolu 16.813

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Türkiye'nin Covid-19 durum raporuna göre, 1-28 Haziran arasında 1 milyon 253 bin 88 test uygulandı.

198 bin 284 Covid-19 vakası tespit edilirken, virüs kaynaklı 5 bin 97 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu. Hastaneye toplam yatış sayısı ise 105 bin 416 oldu.

22-28 Haziran tarihleri arasında 5 bin 773 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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VAKALARIN DEMOGRAFİK DAĞILIMI

Türkiyenin Covid-19 durum raporuna göre, bildirilen tüm vakaların yüzde 48i kadın, yüzde 52`si erkek.

Bildirilen tüm bu vakalar arasında 14 bin 388’i 15 yaşın altındaki çocuklar (yüzde 7,3), 27 bin 199’u 15 ila 24 yaş arası (yüzde 13,7), 98 bin 32’si 25-49 yaş arası (yüzde 49,4), 36 bin 777’si 50-64 yaş arası (yüzde 18,5), 16 bin 672’si 65-79 yaş arası (yüzde 8,4) ve 80 yaş ile üstü 5 bin 215 kişi (yüzde 2,6). Bildirilen 1 vakada ise yaş bilinmiyor. En yüksek etki 80 yaş ve üstü kişilerde görüldü.

ÖLÜM

ÖLÜM ORANLARI

Raporda, en düşük ölüm oranı 15-24 yaş grubu için yüzde 0,03 iken, en yüksek ölüm oranı 80 yaş ve üstü hastalar için yüzde 26,94 olarak kayda geçti.

28 Haziran itibarıyla Türkiye’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 97`ye ulaştı. Doğrulanan tüm vakalarda ölüm oranı ise yüzde 2,57 oldu.

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ÖLÜMLERİN YAŞ VE CİNSİYET DAĞILIMI

Raporda, Covid-19 kaynaklı 5 bin 97 ölümden 3 bin 183’ünün erkek (yüzde 62), bin 914’ünün ise kadın (yüzde 38) olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerde ortalama yaş 71 iken, tüm ölümlerin 3 bin 573ü (yüzde70) 65 yaş ve üzerindeydi ancak tüm vakaların sadece yüzde 11i bu yaş grubundaydı.

28 Haziran tarihine kadar, 15 yaşın altındaki COVID-19 vakaları arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından rapor edilmiş ve doğrulanmış 10 ölüm bulunuyor.

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BÖLGELERE GÖRE ÖLÜM SAYISI

100 bin kişi başına düşen en düşük ölüm sayısı Akdeniz, Ortadoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri oldu.

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