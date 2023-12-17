Son dakika | İstifa depremi bitmiyor! 'İmamoğlu' krizinde adı geçen İbrahim Özkan: "Bize başka bir yol bırakmadı"

Son dakika haberi: Yerel seçimlere "hür ve müstakil" olarak girme kararı alan İYİ Parti'de son günlerde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partinin önde gelen isimlerinin birçoğunun peş peşe istifa etmesi gündemden düşmedi. Son olarak geçtiğimiz günlerde Akşener'in talimatıyla görevinden istifa edip sonra tekrar seçilince disipline sevk edilen İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, partiden istifa etti.

'CHP' KARARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Yerel seçimlere bağımsız girme kararı İYİ Parti'yi adeta ikiye böldü. İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talimatıyla görevinden istifa etmişti.

Fakat İBB Meclisindeki seçimle Özkan göreve tekrar seçildi. Bunun üzerine Özkan ve meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bunun üzerine ise Özkan ve 5 kişi daha partiden istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Özkan şunları kaydetti:

"4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. ‘Hür ve müstakil’ kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara’da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu.

İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün “belediyeleri yönetemezler” demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir.

Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz.

Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye’nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, ‘hür ve müstakil’ olarak İYİ Parti’den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

5 KİŞİ DAHA İSTİFA ETTİ

Özkan, kendisiyle birlikte Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık'ın da istifa ettiğini duyurdu.





