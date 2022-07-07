Son dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bırakıyor

Son dakika haberi: İngiltere'de hükümet krizi yaşanıyor. Kabineden üst üste gelen istifa haberlerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johson'a da istifa çağrıları yükselmişti. İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

İSTİFAYA NİYETLİ OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan üst düzey bir kaynak Johnson'ın istifaya niyetli olmadığını ve kesinlikle meydan okuyacağını belirtmişti. Ancak hükümette yaşanan krizin ardından istifa çağrılarına dayanamayan Boris Johnson da istifa etme kararı aldı.

BAKANLAR ART ARDA İSTİFA KARARI ALDI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

(AA)

