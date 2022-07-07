HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bırakıyor

Son dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bırakıyor

07.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İngiltere büyük şokta! Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanının istifa peş peşe istifasının ardından ülkede büyük çalkantı yaşanıyor. İstifa eden Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine getirilen Nadhim Zahawi de 36 saat sonra istifa etmişti. İstifa depremine Eğitim Bakanı da eklenirken Johnson'a yakın çevrelerden yapılan açıklamada başbakanın istifa çağrılarına meydan okuyacağı bildirilmişti. Ancak İngiliz basınına yansıyan son haberlere göre Boris Johnson da istifa ediyor.

Son dakika: İstifa depremine dayanamadı! İngiltere Başbakanı Boris Johnson da görevi bırakıyor

Son dakika haberi: İngiltere'de hükümet krizi yaşanıyor. Kabineden üst üste gelen istifa haberlerinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johson'a da istifa çağrıları yükselmişti. İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

İSTİFAYA NİYETLİ OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan üst düzey bir kaynak Johnson'ın istifaya niyetli olmadığını ve kesinlikle meydan okuyacağını belirtmişti. Ancak hükümette yaşanan krizin ardından istifa çağrılarına dayanamayan Boris Johnson da istifa etme kararı aldı.

BAKANLAR ART ARDA İSTİFA KARARI ALDI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den flaş Türkiye açıklaması!İsrail'den flaş Türkiye açıklaması!
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildiİadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Ünlü futbolcunun kızı pozuyla olay oldu! Şapkasıyla gizledi

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.