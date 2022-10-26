Son dakika: İstifalar ve partiler arası katılımlar sonrası tartışılmıştı! RTÜK'teki boş kontenjan için TBMM Başkanlık Divanı kararını verdi

Son dakika haberi: Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AK Parti ve milletvekilliğinden istifasıyla boş olan RTÜK koltuğuyla ilgili tartışmalar, TBMM Başkanlık Divanı'ndan gelen kararla neticelendi. Boş kontenjan AK Parti'nin oldu.
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