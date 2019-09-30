Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ



Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Kaynak: DHA

