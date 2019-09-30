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Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ın öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdülerİstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kaynak: DHA

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Halit Ayar Son dakika

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İdam çıksa daha güzel olurdu ama bu ceza da fena değil. Umarım kısa zamanda idam cezası çıkar ülkemizde...
3 sene sonra dışardalar
inşallah en ağır cezayı alırlar
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