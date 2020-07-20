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  4. Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 23:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi, cadde kapatıldı.

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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