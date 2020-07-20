Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket alarmı!

Beyo\u011flu \u0130stiklal Caddesi'nde bulunan \u015f\u00fcpheli paket polisi harekete ge\u00e7irdi. Polis, g\u00fcvenlik ama\u00e7l\u0131 caddeyi giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara kapatt\u0131. Bomba imha uzman ekipleri, \u015f\u00fcpheli pakete ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Neden Ak\u0131ll\u0131 Saat Kullanmal\u0131s\u0131n\u0131z?Meteoroloji illeri s\u0131ralad\u0131 ve uyard\u0131! G\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak geliyorMS\u00dc tercih sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131!