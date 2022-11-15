HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son dakika | İstiklal'deki hain saldırıda yeni gelişme: Sayı yükseldi! Bakan Bozdağ duyurdu

Son dakika | İstiklal'deki hain saldırıda yeni gelişme: Sayı yükseldi! Bakan Bozdağ duyurdu

15.11.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili dün itibarıyla 48 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika haberi: İstiklal'i kana bulayan terör saldırısıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Patlayıcıyı bırakan teröristin yanı sıra 49 kişi daha gözaltında. Bakan Bozdağ son gelişmeyi duyurdu.

6 kişinin ölümüne, 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan terör saldırısının ardından 46 kişi gözaltına alınmış, 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 48'e yükselmişti.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR, OYUNLAR BAŞARILI OLAMAYACAK"

Bugün ise Bakan Bozdağ gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı açıkladı! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Yürekleri dağlayan kare! Baba dehşet anlarını anlattıYürekleri dağlayan kare! Baba dehşet anlarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.