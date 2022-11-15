Son dakika | İstiklal'deki hain saldırıda yeni gelişme: Sayı yükseldi! Bakan Bozdağ duyurdu

Son dakika haberi: İstiklal'i kana bulayan terör saldırısıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Patlayıcıyı bırakan teröristin yanı sıra 49 kişi daha gözaltında. Bakan Bozdağ son gelişmeyi duyurdu.

6 kişinin ölümüne, 81 kişinin ise yaralanmasına neden olan terör saldırısının ardından 46 kişi gözaltına alınmış, 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 48'e yükselmişti.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR, OYUNLAR BAŞARILI OLAMAYACAK"

Bugün ise Bakan Bozdağ gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiçbir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak."

