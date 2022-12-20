Son dakika: İsveç, FETÖ firarisi Keneş'in iadesini reddetmişti! Bakan Çavuşoğlu "Çok olumsuz bir gelişme" diyerek tepki gösterdi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.
"BÖYLE BİR BEKLENTİLERİ VARSA GERÇEKÇİ DEĞİL"
FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iadesinin reddiyle ilgili Çavuşoğlu'nun toplantıda yaptığı açıklama şöyle:
- Bundan sonra somut adım atmak gerekiyor. Bülent Keneş'in iadesinin reddi çok olumsuz bir gelişme. Bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Önemli olan bizim beklentilerimizin karşılanmasıdır. '1 kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım' gibi beklentileri varsa bu gerçekçi değildir.