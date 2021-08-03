Son Dakika: İsveç'te silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İsveç'in Kristianstad kentinde saat 15.40 sularında meydana gelen saldırıda, çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından polis büyük bir operasyonm düzenledi.

HEM İÇERİDE HEM DE DIŞARIDA KURBANLARIN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Polis, Nasby ilçesinde meydana gelen saldırıda hem içeride hem de dışarıda kurbanların bulunduğunu belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı veya yaralıların ciddiyetinin durumu bilinmiyor. Soruşturma sürerken polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ OLAY ARASINDA BAĞLANTI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Dün akşam da Kristianstad'ın aynı bölgesinde bir silahlı saldırı haberi gelmişti. İki olay arasında bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



