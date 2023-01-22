Son dakika: İsveç'teki skandala Başbakan Kristersson'dan ilk açıklama! "Kutsal bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir"

Son dakika haberi: İsveç'te son dönemde art arda yaşanan skandallara karşı Türkiye tek ses oldu. NATO üyelik süreci devam eden İsveç'te dün Rasmus Paludan'ın skandal eyleminden sonra Başbakan Kristersson'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"YASAL OLMASI UYGUN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kristersson şunları kaydetti:

"İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak yasal olan her şey uygun olmayabilir. Pek çok insan için kutsal olan bir kitabı yakmak oldukça saygısızca bir eylemdir. Bugün Stockholm'de yaşananlardan dolayı rahatsızlık duyan tüm Müslümanların duygularını paylaşıyorum."

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ: BU BİR NEFRET SUÇUDUR

Türkiye'den yapılan açıklamada da olaya sert bir şekilde tepki gösterilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."