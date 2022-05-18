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  4. SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi! Türkiye'den 10 maddelik manifesto

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi! Türkiye'den 10 maddelik manifesto

18.05.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme başvurusunu yapacağını açıklaması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Türkiye'nin, bu talebi veto edeceğini duyurması sonrası iki ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken, Türkiye'yi ikna etmek istedikleri ve bu kapsamda ziyaret gerçekleştirecekleri belirtilmişti. Alınan bilgilere göre Ankara, iki ülkenin NATO üyeliğine karşı 10 maddelik bir manifesto hazırladı. İşte son gelişmeler...

SON DAKİKA | İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi sonrası gözler Ankara'ya çevrildi! Türkiye'den 10 maddelik manifesto

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili son dakika haberleri geliyor... İki ülkenin terör örgütleriyle olan ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin, bu talebi veto edeceğini belirtmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'yi ikna çabaları kapsamında Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek olan İsveç ve Finlandiya'ya karşı Türkiye'nin, 10 maddelik bir manifesto hazırladığı öğrenildi.

ERDOĞAN, "YORULMASINLAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan'ın net mesajı sonrası gözler Ankara'ya çevrilirken, Türkiye'nin iki ülkeden, teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayacağı öğrenildi.

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10 MADDELİK MANİFESTO

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Türkiye'nin bu iki ülke ile "müttefiklik" ilişkisi içinde bulunabilmesi için ise 10 maddelik şu şartların sağlanması gerektiği aktarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu doğrultuda hazırlanan 10 maddelik manifestoda şu maddelerin yer alacağı belirtildi.

1- PKK ve türevleri terör örgütüdür. Bu konuda tutum netleştirilmeli.

2- Terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda bulunan isimlerin ülkelerin parlamentosunda kabul görmesi dahil faaliyetler durdurulmalı. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristlerin ülke parlamentosunda konferans düzenlemesi kabul edilemez.

3- Özellikle terör örgütü YPG'ye sağladığınız açık mali destek kesilsin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altında diğer terör örgütleri meşrulaştırılmamalı.

4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında yapılan ve örgüte canlılık kazandıran temaslardan kaçınılsın.

5- FETÖ firarisi olup arama kararı olan isimlerin ülkelerde yürüttükleri dezenformasyon faaliyetleri durdurulsun.

6- PKK/YPG/KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemleri hızlandırılsın.

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7- Kendi ülkenizin güvenliği için haklı olarak teminat ararken müttefiklik ruhu ile bağdaşmayan şekilde Türkiye'nin güvenliğine karşı her türlü faaliyete arka çıkmaktan vazgeçin.

8- Terörle mücadele konusunda Türkiye ile düzenli istişare ve yakın işbirliğinde kalacak bir mekanizma oluşturmak için karşılıklı inisiyatif alınmalı.

9- Terör örgütü iltisaklı oluşumların ülkenizdeki para trafiğini kesin, banka hesaplarını bloke edin.

10- STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyet ve fon toplama girişimlerini önleyin.

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