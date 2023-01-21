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  4. Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

21.01.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

Son dakika: Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı. Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü. İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan küstah saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.

İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı İsveç

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