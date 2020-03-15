Son dakika: İtalya'da korkunç bilanço! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi

Son dakika haberine g\u00f6re \u0130talya'da koronavir\u00fcsten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 1809'a y\u00fckseldi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Dizlerimin \u00f6n\u00fcne \u00e7\u00f6kerek yalvard\u0131' \u0130talya alarmda! Yo\u011fun bak\u0131mdaki hastalar...Koronavir\u00fcs karantinas\u0131na b\u00f6yle haz\u0131rland\u0131lar