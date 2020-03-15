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  4. Son dakika: İtalya'da korkunç bilanço! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi

Son dakika: İtalya'da korkunç bilanço! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2020 20:12 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Son dakika: İtalya'da korkunç bilanço! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi

Son dakika haberine göre İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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